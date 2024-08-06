Дан Пушкаш - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Пушкаш
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Пушкаш
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2001 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.11.2024
|Был в запасе
|Андорра
|0:1
|Молдавия
|Лига наций, 5 тур
|07.11.2024
|1' - 90'
|Петрокуб
|0:3
|Рапид
|Лига конференций, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2024
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|13.08.2024
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|06.08.2024
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|ТНС (Ллансантфрайд)