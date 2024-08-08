Наузет Гарсия - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Наузет
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Крус-де-Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Наузет
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санта-Крус-де-Тенерифе
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|2:1
|Динамо Мн (Минск)
|08.08.2024
|1' -90'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)