Ион Борш - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Ион
|Фамилия
|Борш
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2002 (22 года)
|Имя
|Ион
|Фамилия
|Борш
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 2002 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.11.2024
|1' - 90'
|Петрокуб
|0:3
|Рапид
|Лига конференций, 3 тур
|44'
|24.10.2024
|Был в запасе
|Ягеллония
|2:0
|Петрокуб
|Лига конференций, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2024
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|22.08.2024
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|4:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|13.08.2024
|1' -90'
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|15'
|06.08.2024
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|ТНС (Ллансантфрайд)