Даниэль Попа - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Попа
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьетрошица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1995 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Попа
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьетрошица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1995 (29 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|67' - 90'
|Университатя Клуж
|1:2
|ФКСБ
|Румыния. Лига I, 16 тур
|07.11.2024
|81' - 90'
|ФКСБ
|2:0
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 4 тур
|03.11.2024
|Был в запасе
|Университатя
|1:1
|ФКСБ
|Румыния. Лига I, 15 тур
|27.10.2024
|56' - 90'
|ФКСБ
|0:0
|Рапид
|Румыния. Лига I, 14 тур
|24.10.2024
|Был в запасе
|Рейнджерс
|4:0
|ФКСБ
|Лига Европы, 3 тур
|20.10.2024
|Был в запасе
|Динамо
|0:2
|ФКСБ
|Румыния. Лига I, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|81' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.10.2024
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|ФКСБ (Бухарест)
|03.10.2024
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|26.09.2024
|84' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:1
|РФШ (Рига)
|29.08.2024
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|88'
|22.08.2024
|1' -46'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)