Дуглас Секейра - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Секейра
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Секейра
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|Был в запасе
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур