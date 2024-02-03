Кевин Чаморро - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Чаморро
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Чаморро
|Команда
|Депортиво Саприсса
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 2000 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|Был в запасе
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|Был в запасе
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|Был в запасе
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|01.06.2024
|Был в запасе
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|Был в запасе
|Коста-Рика
|0:0
|Уругвай
|03.02.2024
|1' -78'
|Коста-Рика
|2:0
|Сальвадор