Ренат Цзинь - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Пэнюевич
|Фамилия
|Цзинь
|Команда
|Иркутск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Пэнюевич
|Фамилия
|Цзинь
|Команда
|Иркутск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 2007 (17 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.06.2024
|Был в запасе
|Иркутск
|0:4
|Леон Сатурн
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур