Мирза Мустафич - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Мирза
|Фамилия
|Мустафич
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Мирза
|Фамилия
|Мустафич
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|44' - 55'
|Франция
|3:0
|Люксембург
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.06.2024
|44' -55'
|Франция
|3:0
|Люксембург