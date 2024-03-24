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    Самуэль Панкотти - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Самуэль
    Фамилия Панкотти
    Команда Фольгоре
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 2000 (23 года)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.06.2024 62' - 90' Словакия 4:0 Сан-Марино Товарищеские матчи. Сборные
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.06.2024 62' -90' Словакия 4:0 Сан-Марино
    24.03.2024 68' -90' Сан-Марино 0:0 Сэйнт Китс и Невис
    Россия
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