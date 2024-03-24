Самуэль Панкотти - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Панкотти
|Команда
|Фольгоре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Панкотти
|Команда
|Фольгоре
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.06.2024
|62' - 90'
|Словакия
|4:0
|Сан-Марино
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.06.2024
|62' -90'
|Словакия
|4:0
|Сан-Марино
|24.03.2024
|68' -90'
|Сан-Марино
|0:0
|Сэйнт Китс и Невис