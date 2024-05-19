Лука Рехвиашвили - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Рехвиашвили
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2007 (16 лет)
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Рехвиашвили
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.05.2024
|90' - 90'
|Колхети-1913
|2:5
|Торпедо
|Грузия. Лига Эровнули, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|90' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:5
|Торпедо (Кутаиси)