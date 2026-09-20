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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Кауа Элиас
Статистика
€ 15 млн
Кауа Элиас - статистика
Шахтер
28 марта 2006 (20)
#9 | Нападающий
181 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
73' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 66'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
64' - 90'
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Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Украина. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
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К
Шахтер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
1' - 66'
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