Хосе Каррильо - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1995 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Каррильо
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гранада
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 марта 1995 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.04.2024
|1' - 90'
|Самтредиа
|1:2
|Телави
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Дила
|3:0
|Самтредиа
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самтредиа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|1' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|3:0
|Самтредиа (Самтредиа)