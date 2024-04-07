Георгий Панцулая - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Панцулая
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Панцулая
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1994 (30 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2024
|25' - 90'
|Самгурали
|2:3
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
|31'
|11.04.2024
|61' - 90'
|Торпедо
|3:1
|Самгурали
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|07.04.2024
|69' - 90'
|Самгурали
|2:1
|Телави
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2024
|25' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|31'
|11.04.2024
|61' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|69' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|77'