Александр Тюмин - статистика
#81 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Тюмин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Александр
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Тюмин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калуга
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Калуга
|4:1
|Текстильщик
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур