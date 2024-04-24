Илья Миронов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Илья
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2
|0:0
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Металлург Л
|2:2
|Челябинск
|Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур