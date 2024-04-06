Сэмюэл Билл Камга - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Сэмюэл Билл
|Фамилия
|Камга
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эвре
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 2000 (23 года)
|Рост
|194
|Имя
|Сэмюэл Билл
|Фамилия
|Камга
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эвре
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 2000 (23 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|Был в запасе
|Динамо
|0:0
|Колхети-1913
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913
|1:2
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур