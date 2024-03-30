Винисиус Вианна - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Вианна
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Женейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Вианна
|Команда
|Самгурали
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Женейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2024
|1' - 90'
|Самгурали
|2:3
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
|11.04.2024
|1' - 86'
|Торпедо
|3:1
|Самгурали
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Самгурали
|2:1
|Телави
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самгурали
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|1' -86'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:1
|Самгурали (Цхалтубо)
|07.04.2024
|1' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:1
|Телави (Телави)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)