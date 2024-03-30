Гога Гоголадзе - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Гога
|Фамилия
|Гоголадзе
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 2004 (19 лет)
|Имя
|Гога
|Фамилия
|Гоголадзе
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999
|3:1
|Гагра
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|07.04.2024
|84' - 90'
|Гагра
|0:1
|Торпедо
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гагра
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|07.04.2024
|84' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|0:1
|Торпедо (Кутаиси)
|03.04.2024
|74' -90'
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Гагра (Тбилиси)
|0:0
|Самгурали (Цхалтубо)