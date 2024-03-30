Дэниел Овусу - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Дэниел
|Фамилия
|Овусу
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Дэниел
|Фамилия
|Овусу
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кумаси
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 января 2003 (21 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самтредиа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|64' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)