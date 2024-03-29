Яя Туре - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Яя
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Яя
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Колхети-1913
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|1' - 90'
|Динамо
|0:0
|Колхети-1913
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|06.04.2024
|1' - 46'
|Колхети-1913
|1:2
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|31'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колхети-1913
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:0
|Колхети-1913 (Поти)
|06.04.2024
|1' -46'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|31'
|02.04.2024
|1' -88'
|Торпедо (Кутаиси)
|3:2
|Колхети-1913 (Поти)
|29.03.2024
|1' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|3:1
|Телави (Телави)