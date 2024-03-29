Кай Эндрюс - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 августа 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 46 тур
|30.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|1:2
|Ипсвич Таун
|Англия. Чемпионшип, 44 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Блэкберн
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 45 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|2:3
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|
3:3
(2:4)п
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/2 финала
|13.04.2024
|Был в запасе
|Бирмингем Сити
|3:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 43 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон
|2:1
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 42 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри
|2:1
|Лидс
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|09.04.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Ковентри (Ковентри)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:3
|Ковентри (Ковентри)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Ковентри (Ковентри)
|05.03.2024
|88' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|5:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Ковентри (Ковентри)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2024
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)