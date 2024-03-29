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    Кай Эндрюс - статистика

    #54 | Полузащитник
    Имя Кай
    Фамилия Эндрюс
    Команда Ковентри
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 2006 (17 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.05.2024 Был в запасе Ковентри 1:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 46 тур
    30.04.2024 Был в запасе Ковентри 1:2 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 44 тур
    27.04.2024 Был в запасе Блэкберн 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 45 тур
    24.04.2024 Был в запасе Ковентри 2:3 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 38 тур
    21.04.2024 Был в запасе Ковентри 3:3
    (2:4)п         		Манчестер Юнайтед Англия. Кубок, 1/2 финала
    13.04.2024 Был в запасе Бирмингем Сити 3:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 43 тур
    09.04.2024 Был в запасе Саутгемптон 2:1 Ковентри Англия. Чемпионшип, 42 тур
    06.04.2024 Был в запасе Ковентри 2:1 Лидс Англия. Чемпионшип, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.04.2024 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    27.04.2024 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    24.04.2024 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.04.2024 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    09.04.2024 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Ковентри (Ковентри)
    06.04.2024 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:1 Лидс (Лидс)
    01.04.2024 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    29.03.2024 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:3 Ковентри (Ковентри)
    09.03.2024 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Ковентри (Ковентри)
    05.03.2024 88' -90' Ковентри (Ковентри) 5:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.03.2024 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Ковентри (Ковентри)
    17.02.2024 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2024 Был в запасе Плимут Аргайл (Плимут) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    21.10.2023 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    19.08.2023 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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