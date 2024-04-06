Артем Тимошенко - статистика
#77 | Вратарь
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Тимошенко
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Артем
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Тимошенко
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур