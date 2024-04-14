Мидо Кингу - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Мидо
|Фамилия
|Кингу
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Мидо
|Фамилия
|Кингу
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|1' - 78'
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|27' 73' 73'
|14.04.2024
|46' - 90'
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нафтан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|1' -78'
|Минск (Минск)
|1:1
|Нафтан (Новополоцк)
|27' 73' 73'
|14.04.2024
|46' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)