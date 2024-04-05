Максим Неверов - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Неверов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Неверов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.04.2024
|Был в запасе
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур