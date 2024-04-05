Дмитрий Ахримов - статистика
#84 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ахримов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сочи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ахримов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сочи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2006 (18 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|68' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|85' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|54' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|68' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|85' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|54' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)