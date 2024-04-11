Кэлан Кейси - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Кэлан
|Фамилия
|Кейси
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Кэлан
|Фамилия
|Кейси
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Вест Хэм
|2:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 35 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|5:2
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 34 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Вест Хэм
|1:1
|Байер
|Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Байер
|2:0
|Вест Хэм
|Лига Европы, 1/4 финала, первый матч