Чагры Федаи - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Чагры
|Фамилия
|Федаи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Чагры
|Фамилия
|Федаи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.04.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос
|3:2
|Фенербахче
|Лига конференций, 1/4 финала, первый матч
|07.04.2024
|1' - 2'
|Галатасарай
|1:0
|Фенербахче
|Суперкубок Турции, Финал