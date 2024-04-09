Алексей Авраменко - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Авраменко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Авраменко
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Киев
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2004 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Днепр-1
|1:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 26 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Верес
|1:1
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Металлист 1925
|1:0
|Днепр-1
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Днепр-1
|2:2
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|52'