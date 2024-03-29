Федор Попов - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Федор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Федор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Попов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|80' - 90'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|80' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|84' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)