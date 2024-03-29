Даниил Володин - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Володин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Володин
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 46'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|28'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -46'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|28'
|29.03.2024
|57' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)