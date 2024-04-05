Арсений Чужиков - статистика
#98 | Вратарь
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Чужиков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 2007 (17 лет)
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Чужиков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 января 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол)
|0:4
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур