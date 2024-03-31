Дорни Ромеро - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Дорни
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1998 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Дорни
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 1998 (26 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 84'
|Актобе
|1:1
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
|28.04.2024
|1' - 58'
|Жетысу
|2:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Кайрат
|1:3
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|90'
|07.04.2024
|58' - 90'
|Актобе
|1:1
|Атырау
|Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -84'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Астана (Астана)
|28.04.2024
|1' -58'
|Жетысу (Талдыкорган)
|2:1
|Актобе (Актобе)
|20.04.2024
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:3
|Актобе (Актобе)
|90'
|07.04.2024
|58' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:1
|Атырау (Атырау)
|31.03.2024
|46' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:0
|Женис (Астана)
|48'