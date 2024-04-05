Эгедег Маглуар - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Эгедег
|Фамилия
|Маглуар
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Эгедег
|Фамилия
|Маглуар
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Дзержинск)
|1:1
|Витебск (Витебск)