Паскуале Аллокка - статистика
#62 | Вратарь
|Имя
|Паскуале
|Фамилия
|Аллокка
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салерно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 мая 2005 (18 лет)
|Имя
|Паскуале
|Фамилия
|Аллокка
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салерно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 мая 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Салернитана
|0:2
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 33 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Лацио
|4:1
|Салернитана
|Италия. Серия А, 32 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Салернитана
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 31 тур