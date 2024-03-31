Абинур Нурымбет - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Абинур
|Фамилия
|Нурымбет
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Абинур
|Фамилия
|Нурымбет
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 90'
|Нафтан
|0:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|1' - 90'
|Гомель
|2:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|76' - 90'
|Гомель
|0:1
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 38'
|БАТЭ
|1:3
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|3'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:2
|Гомель (Гомель)
|28.04.2024
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Минск (Минск)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.04.2024
|76' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|06.04.2024
|1' -38'
|БАТЭ (Борисов)
|1:3
|Гомель (Гомель)
|3'
|31.03.2024
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:3
|Неман (Гродно)