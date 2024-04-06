Jonathan Borja - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Jonathan Borja
|Команда
|Эль Насьональ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jonathan Borja
|Команда
|Эль Насьональ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 85'
|Оренсе
|0:1
|Эль Насьональ
|Эквадор. Серия А, 11 тур
|53'
|30.04.2024
|1' - 79'
|Эль Насьональ
|1:0
|Дельфин
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Барселона
|1:0
|Эль Насьональ
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|19'
|14.04.2024
|56' - 90'
|Эль Насьональ
|2:0
|Имбабура
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|69'
|06.04.2024
|1' - 55'
|Эль Насьональ
|1:2
|ЛДУ
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч