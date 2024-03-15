Даниэль Голощанов - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Отчество
|Жамович
|Фамилия
|Голощанов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Даниэль
|Отчество
|Жамович
|Фамилия
|Голощанов
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн
|0:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|3:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|84' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|15.03.2024
|83' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)