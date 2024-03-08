Николай Кобылин - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кобылин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2007 (16 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Николай
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кобылин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июля 2007 (16 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 7 тур
|12.04.2024
|88' - 90'
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.04.2024
|88' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Сочи (мол) (Сочи)