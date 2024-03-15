Ильяс Алишлалов - статистика
#85 | Защитник
|Имя
|Ильяс
|Отчество
|Алигаджиевич
|Фамилия
|Алишлалов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 2006 (17 лет)
|Имя
|Ильяс
|Отчество
|Алигаджиевич
|Фамилия
|Алишлалов
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 августа 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|86' - 90'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|86' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)