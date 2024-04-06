Ji-yong Jeong - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ji-yong Jeong
|Команда
|Кванджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Ji-yong Jeong
|Команда
|Кванджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Чеджу
|1:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Кванджу
|0:2
|Сувон Самсунг
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Кимчхон Сангму
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур