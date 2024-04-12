James Byrne - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|James Byrne
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|James Byrne
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|Был в запасе
|Сент Патрикс
|1:0
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 13 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Дроэда Юнайтед
|3:1
|Слайго Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Богемиан
|1:0
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Дроэда Юнайтед
|2:2
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур