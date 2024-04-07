Willyan - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Willyan
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Willyan
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|83' - 90'
|Сеул
|0:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
|30.04.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|0:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|1' - 90'
|Тэджон
|3:1
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|20.04.2024
|1' - 90'
|Сеул
|2:3
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Сеул
|1:4
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|65'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч