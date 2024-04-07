Lim Yoo-seok - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Lim Yoo-seok
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lim Yoo-seok
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|3:1
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|21.04.2024
|67' - 90'
|Тэгу
|0:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|14.04.2024
|73' - 90'
|Сувон Самсунг
|1:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч