Денис Чупрунов - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чупрунов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2006 (17 лет)
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чупрунов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|59' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 61'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|46' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|79'
|05.04.2024
|1' - 57'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|59' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -61'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|46' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|79'
|05.04.2024
|1' -57'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|38'
|15.03.2024
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|70' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)