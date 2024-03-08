Дмитрий Заботкин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Заботкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2007 (17 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Заботкин
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 84'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 87'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|83'
|12.04.2024
|1' - 63'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|36'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -84'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -87'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|83'
|12.04.2024
|1' -63'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|36'
|29.03.2024
|1' -50'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.03.2024
|1' -21'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|1' -87'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|46'