Владислав Медвикус - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Медвикус
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Георгиевич
|Фамилия
|Медвикус
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Зенит (мол)
|3:1
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|90'
|12.04.2024
|1' - 90'
|Пари НН (мол)
|1:2
|Оренбург (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|6
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|19.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|90'
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|15.03.2024
|1' -76'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|42' 76'
|08.03.2024
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)