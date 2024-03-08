Роман Казачинский - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Казачинский
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2005 (19 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Казачинский
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2024
|57' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|1' -70'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|68'