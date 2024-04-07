Дмитрий Сай - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сай
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зельва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сай
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зельва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 июля 1996 (27 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Динамо
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур