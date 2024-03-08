Назар Макеев - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Назар
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Назар
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 65'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|3:0
|Кр. Советов (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|29' 45'
|12.04.2024
|1' - 87'
|Балтика (мол)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 5 тур
|48'
|05.04.2024
|1' - 80'
|Сочи (мол)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|6
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -65'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29' 45'
|12.04.2024
|1' -87'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|48'
|05.04.2024
|1' -80'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|29.03.2024
|1' -89'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|65' 69'
|15.03.2024
|1' -57'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)