Тимофей Комиссаров - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 2006 (18 лет)
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Комиссаров
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 апреля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|33'
|12.04.2024
|1' - 90'
|Урал (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|26'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|6
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|33'
|12.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|26'
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|87'
|15.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|32' 74'
|08.03.2024
|1' -70'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)